Survivor, la isla de los famosos: Sara Uribe confiesa que está en terapia sicológica

En medio de su mal momento, Sara se quitó parte de la ropa que tenía y hasta las medias, por una sensación de asfixia que la aquejaba.

Avanza la competencia en Survivor, la isla de los famosos y los ella momentos duros de la convivencia y de los juegos para la supervivencia, donde se pone a prueba la capacidad de cada concursante.

En la Isla Saona de República Dominicana, los participantes se someten a condiciones extremas, donde conciliar el sueño y el hambre, han sido los mayores problemas.

Una de las afectadas en la competencia, es la modelo Sara Uribe del grupo de las Amazonas, quien confesó que ha pasado “noches muy difíciles”, con pocas horas de sueño.

La paisa le contó al reality que se sometió a un tratamiento sicológico porque pasó por un muy mal momento en su vida, en el que le era muy difícil conciliar el sueño y llevar a cabo sus actividades normales.

“Me separé, quebré mi negocio, me robaron mucho dinero, y para poder dormir y para descansar bien, para poder comer, me ayudaron con medicamento”, dijo Uribe.

“Me bajaron la dosis antes de venir al programa porque ya estoy saliendo del tratamiento, pero no lo he dejado del todo y Dios quiera que no vaya a colapsar”, añadió la modelo.

En medio de la conversación, también habló la DJ Marcela Reyes, quien aseguró que tampoco podía dormir, por cuenta de un insoportable dolor que tenía en sus glúteos, producto de los biopolímeros.