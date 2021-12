Star+: The Office y otros estrenos con los que arranca 2022

El Último Duelo, Marvel's hit monkey, It's Always Sunny In Philadelphia son algunas de las novedades.

Por: Cristian Serrano

Está apunto de finalizar el último mes del 2021 y Star+, nuevo servicio de streaming de Disney, ya ha anunciado las novedades que ofrecerá a sus usuarios a partir de enero de 2022.

Actualmente esta plataforma cuenta con contenido de Espn (eventos en vivo y shows deportivos), series, comedias animadas, películas, documentales y varias producciones originales. Los lanzamientos de enero incluyen la temporada final de “This Is Us”, el estreno de la nueva serie animada “Marvel's Hit Monkey" y de la nueva temporada de “New Amsterdam”, además del estreno de la película “El último duelo” Estrenos de Star+ para enero de 2022 This Is Us - sexta y última temporada Esta serie sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente.

Breeders – estreno segunda temporada 5 de enero En esta comedia Paul y Ally hacen malabares con sus carreras a tiempo completo, el envejecimiento de sus padres, una hipoteca, problemas en su relación y los inconvenientes que vienen con la crianza los hijos. New Amsterdam – estreno tercera temporada en 19 de enero Max Goodwin y su excepcional equipo de médicos y enfermeras retornan en un momento en que hay que ajustar el desastroso sistema de atención médica en medio de una pandemia global. Insania – estreno 26 de enero Este thriller filmado en Brasil, sigue la historia de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una misteriosa clínica psiquiátrica tras una tragedia familiar. Allí, su mente vaga por caminos sombríos y dudosos, llegando al borde de la locura, mientras investiga el verdadero motivo de su hospitalización. The Con – estreno 5 de enero “The Con” sigue las historias de personas engañadas por fraudes, promesas demasiado buenas para ser verdad y romances engañosos. Con entrevistas clave, incluidas las víctimas, testigos, autoridades y los propios perpetradores, la serie revela cómo desarrollaron los engaños y el costo que tuvo para los afectados. The Premise – estreno 12 de enero La nueva serie de antología de B.J. Novak, se sumerge en historias de individuos que enfrentan cuestiones morales en tiempos actuales. La producción explora las temáticas como el control de armas, identidad, justicia social, sexo, capitalismo, venganza, amor, fama, redes sociales. Marvel's Hit Monkey – estreno 26 de enero Un mono de nieve japonés, ayudado por el fantasma de un asesino estadounidense, emprende una búsqueda de venganza a través del inframundo de Tokio, y se convierte en el famoso "asesino de asesinos". El último duelo Ridley Scott presenta una historia ambientada en Francia del siglo XVI, sobre una valiente mujer que está dispuesta a arriesgar su vida al servicio de la verdad. Basada en hechos reales y protagonizada por Jodie Comer, Matt Damon y Adam Driver, la película se centra en la acusación de Marguerite de Carrouges (Comer) de haber sido abusada por Jacques Le Gris (Adam Driver), el amigo de su esposo Jean de Carrouges (Matt Damon). Nuevas series The office

It's always sunny in Philadelphia

Murder, mystery and my family (temporada 3) Otros Estrenos Glades, The (Temporada 1 a 4)

Mayday: Catástrofes Aéreas S20

Buffy, The Vampire Slayer

Independence Day

Bachelorette

2 Hearts

Audrey

Patch Adams

Safe House

Hannibal

Sex Appeal- STATUS: TBC

Clemency

Dolor y Gloria

Cut Throat City

Anna and the King

Girl

Parental Guidance

Blood & Treasure (Temporada 1 y 2)- STATUS: TBC

First Blood

Rambo III

Rambo: First Blood Part II

State of Mind

Synchronic

Target Number One

Terminator 2: Judgement Day

The Day Shall Come

Free Spirits

Kings Ransom

Safe Harbour (Temporada 1)

Trafficked with Mariana Van Zeller (Temporada 1)

Palm Beach

Queen & Slim

The Tax Collector

Wander

Wander Darkly

We Need to Talk About A.I.

Zeroville Documentales de ESPN Guru of Go

Playing for the Mob

Believeland

Youngstown Boys

Fernando Nation

Man In The Arena: Tom Brady

Elway to Marino

The Legend of Jimmy the Greek

Trojan War

Catholics Vs. Convicts

The Birth of Big Air

Four Days In October

Into the Wind

Rand University





Fuente: Sistema Integrado Digital