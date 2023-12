¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

‘La esclava blanca’

Protagonizada por la talentosa actriz española Nerea Camacho, esta cautivadora historia se sitúa en la Gran Colombia del siglo XIX. Victoria Quintero, huérfana tras la muerte de sus padres, es criada en un palenque secreto por una esclava negra. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando los criollos descubren y destruyen el palenque. Enviada a España y criada por monjas, Victoria regresa años después bajo una nueva identidad para liberar a su familia y a su amor de la esclavitud.

¿Ya tienes planes para este puente?

Tanto si tienes planes para este puente como si prefieres relajarte en casa, estas telenovelas te mantendrán atrapado con sus cautivadoras tramas. ¡Aprovecha para sumergirte en estas historias emocionantes y llenas de suspense en Netflix!

No hay mejor manera de disfrutar un largo puente que entregándote a historias llenas de emoción y giros inesperados. Con tramas que te mantienen en vilo, "Amor de contrabando" y "La esclava blanca" no solo te entretendrán, sino que te sumergirán en mundos fascinantes que te dejarán ansioso por más. Así que, prepara tus snacks favoritos, acomódate y sumérgete en el irresistible mundo de estas telenovelas que te mantendrán intrigado hasta el último episodio. ¡No te las pierdas en Netflix este puente!