Netflix: Greeicy regresa a la actuación con todo el flow y el sabor reguetonero

La cantante protagonizará 'Ritmo Salvaje' junto a Paulina Dávila.

Una vez se retiró de las pantallas de televisión para iniciar su carrera profesional como cantante, la caleña aseguró que no se negaba a regresar a la actuación, pero su centro de atención sería a música, las composiciones y el baile. Ante los anuncios de que se encontraba trabajando en un escenario artístico, los fans de Rendón lograron conocer de qué se trataba esta sorpresa.

De acuerdo con lo que reveló Greeicy en sus redes sociales, ha regresado a la actuación de la mano de Netflix, una de las plataformas más grandes de contenido streaming. La colombiana se unió a otros talentos nacionales para brillar y ponerle ritmo a una historia divertida y bastante urbana.

Según se informó, la cantante será parte de ‘Ritmo Salvaje’, una serie cargada de reguetón, baile música y dramas, los cuales involucrarán a un grupo de personajes apasionados por estos temas. El anuncio del estreno, que será el próximo 2 de marzo, se dio con un pegajoso video en el que se escucha ‘Ta’ Bueno’, de Dawer x Damper.

El proyecto será protagonizado por Greeicy y Paulina Dávila, quienes aparecen en toda la promoción del proyecto en las plataformas digitales. Las dos actrices bailan, recorren las calles y disfrutan de una vibra musical de pies a cabeza.

“Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó recuerdos una chimba”, escribió Rendón en un post de su cuenta oficial de Instagram.

La serie está dirigida por Simón Brand, Rafa Martínez y Andrés Beltrán, y contará con 8 episodios. La historia está basada en una idea original de Juliana Barrera e incluirá a talentos como Martina La peligrosa, Juan Manuel Guilera y Cristina Warner.