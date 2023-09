MasterChef: La Pupuchurra se dio tremendo tramacazo por andar de sentimental con Daniela Tapia

Y es que Daniela se desahogó y le dijo unas cuantas cosas a Martha y hasta la trató de traicionera.

"Uno no traiciona a los amigos. No hay que justificar, uno no traiciona. Ella es traidora", dijo Daniela al ver que fue elegida para que no cocinara.

Aunque todos decían que esto era una elección por el juego, la reacción y palabras de Daniela Tapia mostraron todo lo contrario.

"Le pido que no me vuelva a hablar en la vida", dijo Daniela Tapia, ofendida.

Posteriormente, la actriz de 'Yo, soy Betty, la fea' entró en crisis y no dudó en expresar sus sentimientos.

“Me siento muy mal. Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina y ya me hago cargo del resto, no me queda más, me hago cargo de las consecuencias”, comentó cuando tenía que jugar rana para saber cuántos minutos podía cocinar.

A pesar de que los jurados y Claudia Bahamón intentaron subirle el ánimo, era una tarea bastante complicada, pues se dio cuenta de su error y notó que Daniela estaba muy brava.

Durante el reto, vivió una situación bastante incómoda, pues fue a hablar con Daniela, pero antes de encontrarse con su amiga se tropezó, se cayó y lloró por todo lo que había sucedido.