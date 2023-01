Lina, la ‘jaider villa’ de Survivor, la isla de los famosos: no fue a hacer amigos

Comenzó el reality y ya los comentarios de algunos no caen bien en el equipo ¿se van a agarrar?.

Son 22 participantes que se enfrentan a las terribles condiciones de la Isla Saona, en República Dominicana, actores, cantantes, comediantes, influencer y demás personajes famosos de la farándula colombiana.

En la primera noche, los participantes fueron divididos en hombres y mujeres, quienes ocuparon cambuches diferentes y allí pasaron su primera noche.

No habían pasado ni 24 horas cuando ya la convivencia tiene algunos tintes problemáticos, pues la competencia no había comenzado en forma y ya una de las participantes empezó con comentarios que no le cayeron muy bien a algunos de sus compañeros.

Se trata de Lina Real, atleta profesional, que apenas pisó la isla, dejó en claro que no llegó al programa a hacer amigos.

Comentario que no cayó bien a los otros participantes de Survivor, la isla de los famoso. Incluso a algunos les recordó la actitud de Jaider Villa en el pasado cuando participó en el reality 'Protagonistas de Nuestra Tele'.

El exprotagoista logró ganar el reality en su momento, pero sus apariciones en televisión fueron fugaces, ¿Ganará Lina Real Survivor, la isla de los famosos?