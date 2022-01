La pareja se convirtió en una de las favoritas de toda la historia mexicana.

La producción se encargó de conquistar a los curiosos con sus tramas, con los personajes que se crearon y con los actores que se eligieron para cada papel. Pedro Damián ha contado cómo fue el proceso de selección de los talentos, mostrando una satisfacción con los rostros que encajaron con los protagonistas.

Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Poncho Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez fueron quienes captaron toda la atención de los espectadores internacionales, no solo con su actuación, sino con su talento musical en RBD. Cada uno le aportó algo distinto a la telenovela, rompiéndola con toda en la industria de la televisión.

Con el auge que ha generado la nueva versión de Rebelde en Netflix, muchos fans han comentado sobre la propuesta original y el nivel actoral que proyectaron los protagonistas. Por este motivo, te traemos una de las escenas más fuertes y nostálgicas de 2005, donde Anahí y Poncho Herrera la sacaron del estadio.

Según el contexto de la trama de la tercera temporada, Miguel cayó en la trampa de Sabrina, quien lo engañó y le hizo creer que entre ellos habría pasado algo íntimo. Él en aquel entonces estaba en una relación con Mía, por lo que esto que pasó sería el fin de todo su amor.

Como todo estaba entrelazado con engaños y mentiras, Colucci decide terminar con su pareja y ponerle fin a la historia que construyeron desde la primera temporada. Una vez regresa al colegio, la joven quiere hablar con Arango y aclarar la situación.

Los estudiantes hablan y se sinceran al respecto, soltando lágrimas y lamentos por el error que supuestamente cometió Miguel. Mía le reclama al mexicano, le pide explicaciones y le demuestra todo el amor que siente por él en medio de esta traición.

Las variantes de la escena llevan al público a vivir una montaña rusa de emociones, pues ambos lloran bastante, discuten, se abrazan y le ponen toda la pasión a este conflicto interno.

“Miguel, tú eras todo para mí, todo. Tú me fallaste (…) Confiaba más que nada en el mundo, yo lo único que necesitaba a alguien que me diera verdad, que me diera lealtad, que no me dijera mentiras”, dice Mía entre lágrimas.

Al final de la escena, los dos recuerdan un juramento que hicieron, pero Mía decide irse corriendo y asegurar que todo era un sueño. Miguel quedó tendido en el suelo, llorando y lamentando el fin de su relación.