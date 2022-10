La tercera temporada de la 'La Reina del Sur' estará recargada según Kate del Castillo.

"Viene con una historia diferente a lo que estamos acostumbrados pero sin perder toda la esencia de lo que es. Tendrá algo más de 'thriller político'", explicó la actriz en una entrevista con EFE con motivo del estreno de una de las series más seguidas por el público hispano.

Desde que se puso en la piel de Teresa Mendoza por primera vez en 2011, la mexicana no ha dejado de sentir fascinación por el personaje que Arturo Pérez-Reverte ideó para su novela homónima, publicada en 2002, y que con su salto a la televisión sumó seguidores en todo el mundo.

"Él escribió un personaje fascinante, maravilloso. Y ahora Arturo también está detrás de la estructura de las nuevas tramas, aunque yo ya le digo que conozco a Teresa más que él para que la deje en mis manos", señala Del Castillo.

Lee también: Kate del Castillo sorprende con fotografía y le 'dan palo' por su apariencia

Después de una primera temporada en la que "una chica jovencita se enamoraba de la persona equivocada" hasta terminar como una mujer "fría y cruel" en el mundo del narcotráfico, llegó una segunda tanda de episodios en los que Mendoza volvió a "sentir miedo" tras quedar embarazada y perder a su hija.

"No había un final para la segunda temporada, todo se editó de una manera para terminarla de una manera más abierta, sin saber realmente dónde está ella", explica la actriz para añadir que la protagonista "ahora ya sabe que su hija está viva y sabe defenderse".

"Así que saldrá de una cárcel de alta seguridad en EE.UU. para buscar justicia", avanza sobre la tercera temporada.

Según Del Castillo esta nueva etapa tiene mucha acción y un ritmo más frenético que las anteriores entregas.

"A Mendoza le sigue gustando el tequila, le siguen gustando los hombres, sigue siendo mal hablada, sigue cometiendo errores constantemente -añade la actriz.- Pero la vamos a ver mucho más guerrera, mucho más callejera y buscando esta justicia de muchas maneras".

Los círculos criminales en los que se mueve la protagonista pasarán del mundo de la droga al tráfico de personas y otros asuntos "escabrosos" que, sin embargo, Del Castillo no cree que resulten ajenos a muchos de los espectadores.

"Desgraciadamente creo que todos los latinoamericanos tenemos un máster en eso", añade.

Con más de 2 millones de espectadores semanales en EE.UU. a través del canal Telemundo, y otros tantos que siguen cada episodio en Latinoamérica y España gracias a Netflix, "La Reina del Sur" se ha convertido en una ficción referente para el público hispano.

Muchos son los ingredientes que explican su éxito: Una actriz reconocida, un escritor popular y un tema como el narcotráfico que cuenta con un público fiel. Aunque del Castillo concede todo el atractivo al poder de Teresa Mendoza.

De interés: Premios Billboard latinos 2022: Kate del Castillo y Jaime Camil serán presentadores de la gala

"Yo tampoco me canso, no puedo. Me divierto mucho con el personaje, es exquisito para cualquier actriz. Tan tridimensional, tan real que por eso la quieren tanto", opina.