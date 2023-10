¿Jamie Lee Curtis en "One Piece"? El sueño de los fanáticos está un paso más cerca

La noticia ha desatado un alboroto en las redes sociales, con los fanáticos haciendo campaña para que Jamie Lee Curtis se una al elenco. La propia actriz ha expresado su disposición a participar en el show, aunque ha señalado que no hará lobby para conseguir el papel hasta que se resuelva la huelga de actores en Hollywood.

¿Cuándo aceptaría el papel?

Si finalmente Jamie Lee Curtis se une a la serie, estaría en línea con las expectativas de los seguidores de One Piece, que han estado entusiasmados con la idea de verla en el papel de la doctora Kureha. Aunque el elenco oficial aún no se ha anunciado y habrá que esperar para obtener confirmación, parece que los productores de la serie están decididos a traer a esta talentosa actriz a bordo, lo que solo aumenta la emoción en torno a la próxima temporada de One Piece.