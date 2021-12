HBO Max: Top 5 de lo más visto en Colombia

¿Cuáles son las series más vistas en la plataforma?

De acuerdo con el reporte del servicio de contenidos vía streaming, Game of Thrones, Rick & Morty, Friends y Euphoria son las series más populares. El show de los Looney Tunes también se destaca como uno de los contenidos clásicos más vistos.

En cuanto a transmisiones en vivo, los conciertos interactivos de Live on Max también ha ganado una gran popularidad.

De igual manera, Escuadrón Suicida se destaca como una de las películas con más reproducciones, junto a las dos primeras cintas de la saga de Harry Potter.

Finalmente, la plataforma también anunció que en los próximo meses se ofrecerá el estreno de la precuela de Game Of Thrones, House of The Dragon, y nuevos lanzamientos de las películas de Warner Bros como King Richard y The Matrix Resurrections.

¿Cómo tener descuento del 50% vitalicio en suscripción?

La plataforma anunció una nueva campaña que ofrece un 50% de descuento en la suscripción por 12 meses. Quienes deseen tomar esta oferta, tendrán plazo hasta el 9 de enero del 2021 para suscribirse al servicio.

Cabe recalcar que para aplicar a esta opción, se requiere pago anticipado del plan anual.