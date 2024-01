El reciente anuncio de que Kaitlyn Dever, conocida por su destacado trabajo en series como 'Creedme' y 'Dopesick', interpretará a 'Abby' en la segunda temporada de la serie de HBO Max, 'The Last of Us', ha generado una ola de preocupación y controversia entre los seguidores de la franquicia.

¿Quién es Abby en ‘The Last Of Us’?

Abby, un personaje emblemático y polarizante, desempeña un papel crucial en la historia como una hábil soldado cuya búsqueda de venganza desafía su percepción del mundo. Si bien los creadores de la serie han elogiado la elección de Dever, destacando su talento y capacidad para encarnar la esencia del personaje, los seguidores expresan sus inquietudes.

¿La actriz se parece al personaje? Uno de los puntos que ha generado debate es la diferencia física entre Dever y el físico imponente de Abby en el videojuego original, lo que algunos temen pueda afectar su capacidad para proyectar la misma presencia y brutalidad en el papel. A pesar de esto, los creadores han enfatizado la importancia de capturar la esencia del personaje por encima de las similitudes físicas. También te puede interesar: El universo ninja de ‘Naruto’ cobra vida en un live action ¿Kaitlyn Dever podría ser acosada? El temor principal entre los fans radica en la presión y la posible reacción negativa que Dever pueda enfrentar, similar a la experimentada por Laura Bailey, la actriz que dio vida a Abby en el videojuego. Bailey fue objeto de acoso y amenazas por parte de algunos sectores extremos del público debido a su interpretación del personaje antagonista. ¿Qué dicen los cibernautas? Los seguidores han expresado sus preocupaciones en redes sociales, instando a Dever a considerar alejarse de las plataformas en línea para evitar el escrutinio y los posibles ataques antes del estreno de la serie. A pesar de estas inquietudes, Dever sigue siendo reconocida por su habilidad actoral, habiendo sido nominada al Globo de Oro por sus anteriores trabajos. ¿Cómo se realizará el cambio de personaje? En cuanto al desarrollo de la serie, se anticipa un salto temporal de cinco años en la segunda temporada, explorando las consecuencias del impactante final de la primera entrega y cómo afectará la relación entre Joel y Ellie. Aunque se espera que el rodaje comience pronto, la fecha de estreno permanece incierta debido a los retrasos provocados por la reciente huelga de Hollywood. El legado de 'The Last of Us' continúa generando expectación y controversia, y el elenco de la segunda temporada se prepara para enfrentar desafíos tanto en la representación de los personajes como en la respuesta del público. Con el inicio del rodaje en el horizonte, los fanáticos aguardan ansiosamente para ver cómo Dever asume el icónico papel de Abby en esta aclamada adaptación televisiva.