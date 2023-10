El aterrador regreso a Derry: todo sobre la serie precuela de 'It' en HBO Max

La ciudad maldita de Derry vuelve a la vida en la serie precuela de "It" que explorará los orígenes del payaso Pennywise.

El maestro del horror, Stephen King, continúa tejiendo su red de historias en la pantalla, y su próxima es "Welcome To Derry," una precuela de la icónica "It" que llegará a HBO Max. Los fanáticos de King y los amantes del espeluznante Pennywise tienen motivos para emocionarse, pero también algunas sorpresas en el horizonte.

Más Contenido para ti: Falleció Matthew Perry, actor de la reconocida serie 'Friends'

¿Qué podemos esperar de Welcome To Derry?

Esta serie nos transportará de vuelta a la inquietante Derry de los años 60, antes de los eventos que conocimos en las películas "It" y "It: Capítulo 2". Aunque comparte el universo, no veremos a los actores originales, incluido Bill Skarsgård, quien confirmó que no repetirá su papel como Pennywise en la pantalla chica.