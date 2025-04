Durante la Semana Santa, entre el 13 y el 20 de abril, el sendero peatonal de Monserrate en Bogotá volverá a ser uno de los puntos más visitados por miles de fieles y turistas que buscan vivir esta tradición religiosa. Ante la alta afluencia de público —se proyecta la asistencia de más de 200.000 personas—, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) implementará medidas especiales para garantizar la seguridad y el orden durante el ascenso.

El sendero estará abierto entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m., aunque el ingreso podría cerrarse antes si se alcanza el aforo máximo. El descenso se permitirá hasta las 4:00 p.m. El martes santo (15 de abril) el sendero estará cerrado por mantenimiento, y el viernes santo (18 de abril) abrirá desde las 4:00 a.m. El camino del Pico del Águila no estará habilitado durante toda la semana.

Para evitar aglomeraciones, se usará un sistema de semáforos con cierres temporales de hasta 45 minutos si se supera la capacidad de carga (17.444 personas). También se restringirá el ingreso de menores de un metro de estatura,adultos mayores de 75 años, personas con movilidad reducida, coches y caminadores. Tampoco se permitirá el acceso con mascotas ni el consumo de alcohol.

El IDRD recomienda llevar hidratación, gorra y protector solar, así como evitar tomar fotos o videos durante el ascenso. Además, se desaconseja la subida para personas con problemas de salud como enfermedades cardíacas, respiratorias o presión arterial descontrolada.

La seguridad estará a cargo de entidades como la Policía Metropolitana, el Ejército, los Bomberos, la Cruz Roja y otras instituciones, que prestarán apoyo en caso de emergencias. Bajo la campaña 'Semana Santa sin riesgos', las autoridades invitan a los ciudadanos a vivir esta tradición con respeto, autocuidado y conciencia.