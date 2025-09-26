Con una carrera que ha enamorado escenarios y corazones alrededor del mundo, Sebastián Yatra abre un nuevo capítulo con “CANCIÓN PARA REGRESAR”, su más reciente sencillo junto a Belinda, Gente de Zona y Lucho RK. El tema fusiona ritmos de reggaetón festivo con melodías que evocan nostalgia, amistad y esos instantes que definen estación tras estación. “CANCIÓN PARA REGRESAR” ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

Con este sencillo Sebastián Yatra se reafirma como un conector de talentos de la música en español, reuniendo voces prominentes en una colaboración que transmite unión y en la que todos podemos sentirnos identificados. “CANCIÓN PARA REGRESAR” nació en Ibiza, durante un emocionante encuentro entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH, donde comenzó a tomar forma el tema que más tarde incluiría la participación de Belinda y Gente de Zona. Con una vibra contagiosa y divertida, el sencillo despierta el deseo de revivir momentos junto a esa persona especial que ya no está en tu vida, pero con quien anhelas regresar.

Los artistas han venido construyendo expectativas desde que Belinda compartió un preview del audio en sus redes, desatando una ola de comentarios y entusiasmo entre los fans. A esto se sumaron los clips de Yatra mostrando el proceso creativo junto a Gente de Zona y Lucho RK, donde se aprecia la energía contagiosa y la química entre los artistas en el estudio. Estas piezas encendieron la conversación digital y posicionaron el lanzamiento como uno de los momentos más esperados del final del verano. Con melodías frescas y contagiosas, la canción transporta al oyente por una serie de emociones que celebran la amistad, los viajes y los momentos inolvidables.

El video musical que fue dirigido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, refleja el mismo espíritu genuino y espontáneo que marcó el proceso creativo de este sencillo. Grabado en distintas locaciones como Ibiza, Puerto Rico y Miami, el videoclip captura la frescura y espontaneidad del proceso creativo. En Formentera, cerca de Ibiza, se filmaron las escenas en el barco; en Puerto Rico, las cámaras recorrieron la majestuosidad del Bosque Nacional El Yunque; y en Miami, la vibrante esencia de La Pequeña Habana. El resultado es un recorrido visual que combina viajes, playas, estudios de grabación y momentos cotidianos. Con imágenes capturadas de manera casual e improvisada, el video transmite autenticidad y cercanía, invitando al público a sentirse parte de la experiencia.

Actualmente, Yatra se encuentra en el cierre de su gira por España, que lo ha llevado a presentarse en algunos de los escenarios y festivales más importantes del país. Este viernes, el Entre Tanta Gente Summer Tour culmina su recorrido por España en el Movistar Arena de Madrid, despidiendo el verano con una noche mágica y llena de celebración junto a sus fans. Este momento coincide también con el inicio de su participación como coach en La Voz España, que estrenó el pasado 19 de septiembre y se transmite a través de Antena 3 y Disney +, ampliando aún más su conexión con el público. Con el cierre de la gira, el lanzamiento de “CANCIÓN PARA REGRESAR” y su debut en La Voz España, Sebastián Yatra reafirma su posición como una de las principales figuras del pop latino.