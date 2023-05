¿Se te dificulta expresar con palabras tus sentimientos?, experto nos revela cómo lograrlo

Aquí en La Mega te contamos detalles psicológicos que te ayudarán a expresarte mejor.

En muchas ocasiones, algunas personas no pueden expresar bien sus emociones y empiezan a confundirse. No saben cómo se sienten, porque tienen por dentro sentimientos encontrados y entran en tipo de 'shock', en donde no saben qué hacer con esta situación. Ciertos individuos empiezan a tener ansiedad y estrés, por no saber qué le sucede.