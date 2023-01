Se llamaba a sí mismo para no atender a los clientes: le salió el tiro por la culata

Las cosas se le salieron de control y lo pillaron en la trampa por dárselas de vivo.

La mayoría de las personas estudian una carrera para ejercerla cuando terminan la universidad . Tienen la ilusión de entrar a trabajar en las mejores empresas para así adquirir experiencia y ser los mejores. Sin embargo, no siempre se puede laborar en la profesión. Por lo cual, buscan alternativas para tener un buen empleo.

En algunos casos los Call Center son una excelente idea para practicar el inglés y ganar un buen dinero. Ciertos lugares pagan más de $2.000.000 para quienes puedan atender estas llamadas. A pesar de ya estar ganando unos pesos, el trabajo puede ser agotador y se empiezan a aburrir.

Puedes ver: Mujer salió todos los días con hombres diferentes para comer gratis: no mercó en años

Ahora bien, en los últimos días se conoció el caso de un hombre que no quería trabajar, por lo cual empezó a llamarse así mismo para no atender clientes. Este hecho escaló hasta El Tribunal Supremo de Justicia de Canarias y su jefe no tuvo más remedio que sacarlo de la empresa en la que laboraba.

El sujeto hizo más de 150 llamadas desde su celular para que los clientes no llamaran. En un documento donde se expone el caso, asegura que "lleva repitiéndose continuamente mes tras mes, y con distintos intervalos de duración de esas llamadas, por lo que ha manifestado con ello, fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas".

Hay que indicar que este caso ocurrió terminando el 2020, pero hasta hace pocos días se cerró la investigación. La compañía que lo contrató en el 2019 decidió enviarle una carta de despido disciplinario en el que explicaron que lo sacaban por "estrategias fraudulentas".