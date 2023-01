¡Se le cayó el pañete! Mujer se desmaquilló frente a su novio y él la dejó

Las dos semanas de amor no fueron suficientes para afrontar la realidad.

El maquillaje es para algunas mujeres un infaltable en su outfit , no obstante, en algunos casos, las féminas abusan tanto de dicho practica que quedan como otras personas.

Precisamente, un reto relacionado con maquillaje se está haciendo viral, pues en redes sociales está circulando un video en el que un hombre presencia la desmaquillada de su novia, pero ambos están muy nerviosos, pues al parecer llevan tan solo dos semanas de novios y él nunca la había visto sin pestañas postizas, polvos, labial y hasta las cejas pintadas.

A cambio de dos mil pesos, la mujer y su novio aceptaron el reto y pasados los minutos, el rostro real de ella empieza a aparecer, esto mientras el hombre está un pcoo nervioso.

Poco a poco se empezó a notar que la cejas de la mujer eran pintadas y sus ojos son más pequeños, sorpresa que quizás el hombre no supo asimilar, pues fue en ese momento que caminó detrás de ella y se alejó. Inicialmente, la protagonista de la historia y la influencer no prestaron atención, sin embargo, luego de terminado el reto, la joven preguntó por su novio, pero no lo encontró por ningún lado.

Tras el suceso, la joven no tuvo más que decir: "reto cumplido y soltera nueva".

Cabe resaltar que se desconoce si la historia es real o ficticia.