Un nuevo sencillo que captura, sin pudor ni filtros, el pulso erótico de la cultura digital. Acompañado por El Barto, SergioAcosta y Mauro Dembow, el artista colombiano se lanza sin rodeos a celebrar el poder de atracción de una mujer que no pide permiso para ser el centro de atención.

Desde los primeros compases, “MUA” es pura provocación. Una mezcla envolvente de ritmo callejero y pulsaciones nocturnas, la canción se desliza entre versos atrevidos y referencias materiales que dicen más de lo que muestran. Diamantes, diseñadores y delirios visuales construyen un universo donde el deseo se manifiesta con claridad: no se trata de amor, se trata de presencia.

“Ese tema es una chimba,” afirma SAI. “Cuando me lo mandaron, ya con las voces y el verso de El Barto, pensé en manifestar lo que me está pasando ahorita. Es la descripción de una mujer que no necesita presentación. Cuando se la mandamos otra vez al Barto, le gustó tanto que dijo que lo grabáramos ya. Nos tiramos para Chile, OneSebastian le metió mano al beat, y allá grabamos el video. Se manifestó.”

Con esa declaración como punto de partida, “MUA” hace su declaración. Una carta abierta al tipo de sensualidad que domina tanto las pantallas como las pistas. El trabajo de producción de Sergio Acosta y Mauro Dembow encuentra el equilibrio exacto entre lo crudo y lo elegante, sosteniendo con precisión la actitud desenfadada que define a SAI. La dirección musical de OneSebastian termina de afilar el sonido, haciendo de este tema una pieza lista para recorrer desde los carros en la calle hasta los reels más virales.

A diferencia de “OF (Only Fans)”, donde SAI se sumergía en lo íntimo desde una narrativa emocionalmente cruda, “MUA” lo muestra en una postura más frontal. Aquí no hay nostalgia ni introspección, sino celebración de una figura femenina que impone sus reglas. El resultado es un tema que se siente urgente, descarado y ferozmente actual.

Con cada lanzamiento, SAI continúa construyendo una discografía que no responde a fórmulas, sino a impulsos creativos que dialogan con su entorno: Bogotá, la calle, el algoritmo, el deseo, la realidad. “MUA” se suma a ese universo con el tipo de contundencia que no necesita explicación.

“MUA” ya está disponible en todas las plataformas de música digital.