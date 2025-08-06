Un tributo a sus años viviendo en Curaçao, el proyecto refleja sus influencias caribeñas y del dancehall para contar una historia sumamente personal de reinvención, identidad y autodescubrimiento.

El álbum de 19 temas, que fue escrito y grabado en Curazao, incluye colaboraciones con Shaggy, Tribal Kush, Konshens, Jombriel, Blaiz Fayah, Dongo y Peso Pluma. El proyecto también incluye el focus track, “MENOS EL CORA”, junto a Manuel Turizo, y es un himno tras una ruptura que explora un estilo de vida sin compromisos. Haz clic AQUÍ para ver el vídeo.

Después de empezar su carrera cantando en los autobuses de Medellín y creando expectación con sus freestyles de rap, Ryan se trasladó a Curaçao en busca de un cambio, donde durante su estancia realizó trabajos cotidianos sin dejar de hacer música. La isla se convirtió en un lugar de crecimiento personal y artístico, donde géneros como el reggae, el dancehall y los ritmos afrocaribeños dieron forma tanto a su sonido como a su sentido del propósito, ahora plenamente plasmado en Sendé.

“Sendé” es un proyecto muy personal que refleja todo lo que viví y aprendí en Curaçao. Está lleno de sentimiento, influencias caribeñas y ese flow dancehall que siempre me ha identificado. El título viene del papiamento y significa sentirse bien, con buena energía y eso es exactamente lo que quiero transmitir." - Ryan Castro

Tras el éxito de su álbum debut El Cantante Del Ghetto, certificado 2x disco de platino por la RIAA, que alcanzó el #2 en el chart “Top Albums Global Debut” de Spotify y el #8 en EE.UU., Ryan Castro ahora presenta Sendé. Mientras que su álbum debut rindió homenaje a sus raíces en Medellín, Sendé ofrece a los oyentes una inmersión en los sonidos caribeños y las influencias culturales que Castro absorbió mientras vivía en Curacao, entregando un álbum elaborado en el origen mismo de su transformación artística.