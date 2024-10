El trío, famoso por sus emotivas baladas, llega a Colombia con su esperado "Panorama Tour", donde interpretarán, no solo sus grandes éxitos de siempre, como "Noviembre Sin Ti", "Qué Vida la Mía", "Me Duele Amarte" y "Yo Quisiera", sino también nuevos temas de su último disco, Panorama.

Panorama es el más reciente disco de la banda mexicana, con el que retoman ese “feeling pop” que les ha hecho una de las bandas más icónicas de su género. El concierto será un viaje por los grandes éxitos de la agrupación



Formado por Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica), Reik ha sido durante dos décadas una de las bandas más representativas del pop romántico a nivel mundial. Con más de 9,6 mil millones de reproducciones en plataformas de streaming y 8,8 mil millones de vistas en YouTube, este grupo sigue cosechando éxitos.



En el Panorama Tour, los fans podrán disfrutar de canciones de su álbum homónimo, lanzado en mayo de 2024, con el que Reik volvió a sus raíces pop. Temas como "No Molestar", "Abril", "Baja California" y la conmovedora balada "Gracias Por Nada" han conquistado al público, acumulando millones de reproducciones.



Además de sus éxitos en solitario, Reik ha ampliado su audiencia gracias a colaboraciones con grandes artistas como María Becerra, Camilo, Maluma, Christian Nodal, David Bisbal, Morat, J Balvin y Sebastián Yatra, entre otros.



La última visita de Reik a Colombia fue en 2023, siendo un sold out en el Movistar Arena, con su tour En Cambio, donde más de 26 canciones hicieron vibrar a su público.



La venta de entradas para ver y escuchar el 11 de mayo del 2025 la música de Reik, iniciará a partir de este miércoles 23 de octubre a las 9:00 AM. en preventa para clientes Movistar y el viernes 25 de octubre disponible para el público general a través de Tuboleta.com.