Con la llegada de la Navidad, los niños suelen recibir múltiples obsequios de parte de padres, abuelos, tíos y amigos cercanos. Aunque la emoción de los pequeños al abrir paquetes coloridos es innegable, expertos advierten sobre los riesgos de inundarlos con regalos y cómo esto podría afectar su desarrollo emocional.

En lugar de promover el consumismo, sugieren aprovechar estas fechas para inculcar valores como la solidaridad, el perdón y la empatía. Al recibir demasiados obsequios, los niños podrían perder interés fácilmente y desensibilizarse del significado real de regalar, volviéndose incluso más caprichosos o avaros.

En el caso de niños hospitalizados o que padecen enfermedades crónicas, los regalos deben ir más allá de lo material. El pediatra Fernando Castillo Romero, adscrito a Colsanitas en la Clínica Universitaria Colombia, señala que la compañía y el afecto son lo más valioso en estas circunstancias.

“No se trata únicamente de dar un presente material, porque en esos momentos nuestros pacientes pueden estar muy débiles y no aptos para jugar. Lo aconsejable van a ser la compañía y los valores de solidaridad y empatía que puedan transmitir sus amigos y seres queridos”, explica.

Los juguetes didácticos o libros pueden ser buenas opciones, siempre y cuando no comprometan la salud del pequeño. Este enfoque resalta la importancia de considerar las necesidades específicas de cada niño al elegir un regalo.

La verdadera esencia de la Navidad

En los colegios colombianos, se trabaja activamente para reforzar el verdadero significado de la Navidad. Yen Durán, profesora de primaria de la Secretaría de Educación de Bogotá, indica que “dar, por encima de recibir; entender que si no hay muchos regalos o no llegó el que deseaba, no pasa nada; porque lo verdaderamente importante es compartir en familia y comprender que cualquier acción, como un abrazo o un simple dibujo, puede significar mucho para otro”.

Estas enseñanzas ayudan a los niños a comprender que los regalos materiales no son esenciales para disfrutar la Navidad. Además, los expertos insisten en que hablar con los pequeños de manera clara, explicándoles que no en todas las culturas se celebra esta festividad, puede ampliar su perspectiva y reforzar que el consumismo no debe ser el centro de la época.

Consejos para una Navidad sin excesos

Diana Ortiz, miembro del comité de política pública en prácticas parentales y crianza sin violencia del Colegio Colombiano de Psicólogos, recomienda evitar los excesos al regalar y, sobre todo, prestar atención a los intereses reales de los niños. “Conocer sus verdaderos gustos y necesidades ayuda a simplificar esa escogencia y evitar que, como adultos, caigamos en estereotipos tradicionales de regalar muñecas a las niñas o pelotas a los niños”, explica Ortiz.

Algunas recomendaciones para disfrutar de una Navidad más significativa incluyen:

Conocer los gustos e intereses de los niños.

Elegir regalos educativos o que tengan un propósito claro.

Optar por algo que realmente necesiten o deseen profundamente.

Fomentar la empatía regalando juguetes viejos en buen estado.

Evitar los excesos y no regalar por regalar.

Invitar a los niños a crear algo, como un dibujo, para regalar a alguien más.

Encuentra paz y fortaleza: la herramienta para superar el duelo en Navidad

La Navidad no debería ser un maratón de regalos, sino una oportunidad para crear recuerdos significativos en familia, aprender sobre el valor de dar y reforzar la importancia de compartir. En palabras de Castillo Romero, “la Navidad se vive mejor desde la solidaridad y el amor, no desde el consumo”.