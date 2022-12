Reconocido influencer perdió $11 millones tras alquilar un yate pensando que Medellín tenía mar

El hombre resaltó que como Maluma es de Medellín y sube fotos en el mar, creyó que el yate era ideal para pasear por la capital anquioqueña.

El reconocido ‘tiktoker’ mexicano, Mau López, dijo por medio de sus redes sociales que iba a pasar las vacaciones con su familia en Colombia, donde anunció recorridos en Cartagena, Bogotá y Medellín. Pero su viaje no resultó de la manera que esperaba, luego de que alquilara un lujoso yate que iba a un destino que no tiene mar.

Lo que relata el influencer en su video, que ya se ha vuelto viral, se endeudó con 11 millones de pesos, cuando sus padres le pidieron el favor de que alquilara esta lujosa embarcación para que pudieran pasear mientras se encontraban en territorio nacional.

“Me asignaron tan solo una tarea, una cosita y claramente la re cag... Me dijeron que debería reservar un barco para pasear. Pensé que era algo sencillo, me dieron el contacto y solamente tenía que enviar un mensaje para cuadrar la fecha”, comentó.

La madre del gestor de contenidos, fue la que se dio cuenta del garrafal error que cometió, y procedió a escribirle inmediatamente para que solucionara el caos que había formado “mi mamá me escribe y me dice: 'Mau, reservaste el barco para las fechas a las que vamos a Medellín y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver la plata”.

Pues sin percatarse, ni muchos menos investigar, este ‘tiktoker’ pensó que la capital antioqueña tenía mar, e hizo el alquiler para esta ciudad y no para Cartagena, donde sí necesitaban el yate.

Sin embargo, para quedar bien con su madre, le sacó una insólita excusa, algo que enfureció a la mujer que prefirió no contestarle “Vean cuál fue la excusa que le dije a mi mamá: ‘Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre publica el mar. No es mi culpa’”, resaltó.