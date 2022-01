Reapareció ‘Valentina mor’, ahora vende dulces en la calle

Valentina Mor dijo que dejó de hacer contenido en las redes sociales porque le robaron todo.

La joven de origen venezolano que se hizo famosa por la viralización de un video en el que imita a las mujeres paisas y lo hizo también que muchos creyeron que realmente era del departamento antioqueño.

El video la llevó a conseguir más de 100.000 seguidores en Instagram y la convirtió en una influenciadora. Sin embargo, en las últimas horas la joven fue reconocida por los ocupantes de un vehículo que circulaba en Cartagena.

Valentina Mor, como es reconocida, fue grabada en un video que muestra su difícil y actual situación económica.

En las imágenes se le ve a la joven, con un short de jean y una camiseta amarilla, vendiendo dulces en un semáforo.

Cuando la llaman para confirmar que sea Valentina Mor, ella pide que le colaboren con la compra de dulces y cuando el sujeto le pregunta si es la misma mujer del video viral ella pide que no la graben.

“Está todo muy duro, no me grabe, me siento muy triste, la situación está muy mal, tengo que salir todos los días a la calle a ganarme la vida. Pero no me grabe por favor”, le pide Valentina Mor al hombre en medio de lágrimas.

Ella asegura que trabaja todos los días desde las 6:00 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche.

Varios minutos después, cuando ella se calma y él le dice que le va a comprar todos los dulces para que no trabaje más, la joven confiesa que está ganándose la vida de esta manera desde hace como un mes.

Además, confesó que duerme en la calle en medio de cartones, junto con una amiga, porque pese a todo el éxito que tuvo, las redes sociales no son como la gente piensa.

El hombre, de origen caleño, le ayudó a la joven con dinero y le aseguró que iba a permanecer unos días en Cartagena y que si necesitaba estaría dispuesto a ayudarla.

Por último, Valentina Mor dijo que dejó de hacer contenido en las redes sociales porque le robaron todo, incluso su celular y pide ayuda para volver a salir adelante.

La grabación ha tenido muchas reproducciones, pero muchos están diciendo en las redes que es falso y que sería una estrategia de Valentina Mor para ganar seguidores y volver a sonar en redes.

Es de recordar que ella consiguió miles de seguidores y reconocimiento, cuando se filtró un video en el que aparece sosteniendo relaciones sexuales con su exnovio, Sammy.