El reconocido y exitoso director de radio Alejandro Villalobos Mejía fue nombrado nuevo vicepresidente de Contenido y Producción de RCN Radio, desde este 1 de abril.

Hasta ahora, Villalobos Mejía venía desempeñándose en distintos cargos directivos dentro de la Cadena Radial, además de estar al frente de emisoras como La FM y La Mega, desde hace varias décadas.

José Antonio de Brigard, nuevo presidente de RCN Radio, hizo el anuncio no sin antes resaltar que la experiencia y visión de Villalobos: "Serán claves para seguir consolidando nuestro marca".

"Será responsable de liderar todas las iniciativas de contenido, producción y programación de la empresa, desarrollando y ejecutando estrategias que fortalezcan nuestra presencia y comunicación en todos los canales", destacó el presidente De Brigard.

Su larga trayectoria en el medio le ha hecho merecedor de reconocimientos como en 2018 cuando el entonces ministro de las TIC, Juan Sebastián Rozo, lo condecoró por sus más de 25 años en la radio. Aquel homenaje tuvo lugar en las instalaciones de RCN Radio, la que ha sido su casa, por varias décadas.

"Estoy seguro de que su liderazgo contribuirá al crecimiento y éxito continuo de RCN Radio", precisó el presidente José Antonio de Brigard.

"Soy un soñador en el trabajo"

Sus proyectos con énfasis en llevar la radio a los jóvenes y en destacar el talento de bandas locales no han pasado desapercibidos durante estos años.

“Siempre he sido fiel creyente de dejar volar la imaginación, soy un soñador en el trabajo y nunca me he puesto límites ni metas (...), trabajo más con mucho espíritu de crear y divertirme, para hacer las cosas con mucha pasión”, afirmó Villalobos.

El nuevo vicepresidente de Contenido y Producción, quien además se describe como un "soñador, apasionado con la ideas", también tuvo en su momento la responsabilidad de dirigir La FM.

Sus inicios se remontan a hace 40 años cuando, según contó, ponía música como DJ en fiestas de colegios y para celebraciones de 15. Su conocimiento le llevan ahora, en pleno 2025, a asumir otro importante reto para su carrera profesional y para los medios de comunicación en el país.