Rauw Alejandro no deja de sumar logros. Tras el reciente estreno de Buenos Términos, una canción que ya es todo un éxito, el artista puertorriqueño confirmó que este sencillo será la puerta de entrada a su próximo disco. Tal como adelantó en una entrevista con Dani Moreno El Gallo y Cristina Boscá, el nuevo álbum traerá más variedad musical dentro del universo de Cosa Nuestra, con colaboraciones cuidadosamente elegidas que, en sus palabras, son “palos”, y mucho reggaetón “de La Mata, de Puerto Rico”. Además, Rauw reveló por fin el título de este esperado proyecto: Cosa Nuestra: Capítulo 0.



En medio de este momento creativo, la Fundación Herencia Hispana anunció que Rauw será galardonado con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión, un reconocimiento que recibirá el 4 de septiembre en el Teatro Warner de Washington, D.C., y que será transmitido a nivel nacional por PBS. El galardón celebra su aporte innovador a la música latina y su impacto global.



“Rauw Alejandro encarna el espíritu del Premio Visión: es creativo, audaz y auténtico en cada paso que da. Su trabajo es más que música, es un movimiento que demuestra el valor de los artistas latinos para el mundo”, destacó Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana.

Por su parte, Rauw agradeció el reconocimiento subrayando su compromiso con sus raíces:



“Cosa Nuestra es mi forma de representar mi isla, mi cultura y mi gente, estén donde estén. Cada beat, cada visual y cada baile conecta con nuestras raíces y con otras culturas hermanas. Me enorgullece seguir elevando nuestra historia desde un lugar especial. Gracias por este Vision Award. Esto apenas comienza… con mi nuevo proyecto Capítulo 0 quiero mostrar no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.



Desde su llegada a la escena musical, Rauw Alejandro ha roto récords en listas y plataformas, con trabajos como Afrodisíaco (2020), certificado 6x Platino y nominado al GRAMMY® y Latin GRAMMY®, o Vice Versa (2021), que debutó en el #1 de Billboard y Apple Music y fue aclamado por medios como The New York Times y Rolling Stone.



Su más reciente álbum, Cosa Nuestra (2024), alcanzó el #1 global en Apple Music y Spotify, el #1 en Álbumes Latinos de Billboard y el #6 en el Billboard 200, con colaboraciones de alto nivel como Bad Bunny, Romeo Santos y Laura Pausini.



Los Premios a la Herencia Hispana fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y reconocen a figuras que inspiran por su visión, logros y orgullo cultural.