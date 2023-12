¿Quién canta la canción 'Hijo de Urrao' de la novela de 'Rigo'?

En redes sociales, Daniel Lema, intérprete de la canción 'Hijo de Urrao', afirmó ser el responsable de darle voz, y su compositor fue Rafael García. Aquí tienes parte de la letra para que la cantes mientras disfrutas de la novela del Canal RCN.

A mucho honor soy hoy de Urrao, desde pelao' me la rebusco

No soy galán, pero seduzco, no soy llorón aunque llevo del bulto

Por boquisucio me cree inculto, pero soy tierno como un poeta

Cuando monto en mi bicicleta me siento el sueño de este planeta. (X2)



Estudio, entreno y luego trabajo, porque tengo que ayudarle a mi a má.

Reciclo botellas y recojo frascos. Montando en cicla me siento un pachá,

vendo minutos de celular, soy empresario intermunicipal

y en mi hoja de vida profesional

dice soy chancero al igual que mi a pá.