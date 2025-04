Semana Santa es la temporada católica más importante para los creyentes alrededor del mundo, ya que en estas fechas se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazareth, considerado el pilar central del cristianismo. Esta celebración, profundamente espiritual, marca un tiempo de reflexión interior, recogimiento y conexión con la fe, donde millones de personas se congregan para rememorar los momentos más significativos de la vida de Cristo.

Durante esta semana, que inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, la Iglesia Católica organiza una serie de ceremonias que reviven los últimos días de Jesús en la Tierra. Procesiones, misas solemnes, viacrucis y vigilias son algunas de las manifestaciones de devoción que se llevan a cabo en distintas regiones del mundo, cada una con sus propias expresiones culturales y religiosas.

Sin embargo, junto con estas prácticas oficiales, también han surgido, con el paso de los años, una serie de creencias populares que, aunque no tienen respaldo doctrinal, se han transmitido de generación en generación. Algunos de estos mitos forman parte del imaginario colectivo y se practican con igual fervor que los rituales religiosos, al punto de convertirse en normas no escritas dentro de ciertas comunidades. A continuación, repasamos los más conocidos.

Tener relaciones sexuales puede llevar a que se “queden pegados”

Uno de los mitos más difundidos en Semana Santa sostiene que no se deben mantener relaciones sexuales, especialmente el Viernes Santo, ya que se considera una falta de respeto hacia el Hijo de Dios. Se dice que quienes incumplan esta norma podrían “quedarse pegados”.

Sobre esto, el padre Luis Eduardo Guzmán, líder religioso de Tunja, explicó que la intimidad de pareja forma parte del "ayuno" espiritual:

“Hay muchos tabús. Son de ese antiguo respeto que se tenía para vivir la Semana Santa. Nuestros campesinos, por ejemplo, cuando era el Viernes Santo no hacían nada. Entonces, no es que no se pueda tal cosa. Es que yo, por amor al Señor, me permito evitar muchísimas situaciones. Si yo estoy hablando de la experiencia de la vida matrimonial y estoy hablando de una relación sexual, no es que necesariamente no pueda tener una relación sexual con quien es mi esposa ese día, porque en la unión marital sí que es bendecida; pero yo también, como pareja, puedo decir: este día no, en razón de que vamos a meditar de especial manera el amor de Dios”.