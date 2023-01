¿Qué preguntarle a tu pareja para saber si te es infiel? Tomen nota

Pillar a un infiel es una tarea bastante seria.

Lejos de ser tan solo un mal día y más bien convertirse en una serie de hábitos o actitudes, descubrir si nuestra pareja nos está siendo infiel resulta en algunas ocasiones un reto, pues hay quienes tiene posgrado en mentiras y cuentan con un magister en ocultar cosas.

Si preguntarle directamente no funcionó, pues él o ella tomaron una postura excesivamente sumisa o por el contrario agresiva, estas preguntas de seguro sí que te ayudarán a descubrirlo.

1. ¿Dónde ha estado, que ha hecho y con quién? Aunque se ve una pregunta indefensa no es así, pues puedes comparar lo dicho con su horario de trabajo, su amistades e incluso los gustos que ya conocías de esa persona.

2. ¿Por qué no contestas si es una llamada/mensaje del trabajo? Claramente sabes su ocupación y no es un espía o escolta de las personas más importantes del mundo, razón por la que contestar una simple llamada laboral no debería ponerl@ nervios@.

3. ¿Por qué ya no quieres hablar sobre nuestro futuro? Si tu pareja no tiene el más mínimo interés de hablar sobre una familia, el matrimonio o quizás un viaje lejano, es porque no se ve contigo a futuro y quizás los planes los esté haciendo con otra persona.

4. ¿Estás muy cansado o por qué te duchaste de nuevo? Esta es sin lugar a dudas es una de las acciones que más rápidamente te ayudará a saber si tu pareja está teniendo un amorío con otra persona, pues aunque bañarse es una actividad común y corriente, que lo haga cada vez que llega del trabajo es muy sospechoso.

5. ¿Por qué estás tan distante? El distanciamiento es una de las primeras señales de que algo esta mal, pues si bien no se trata de 'ser un chicle', que los besos, intimidad y caricias hayan disminuido podría indicar que los está recibiendo de otro lado.

Aunque no tenemos pruebas de que en efecto estás preguntas te ayuden a descubrir si tu pareja te es infiel, sus respuestas sí podrían darte una señal de qué está pasando entre ustedes.

Por otro lado si tienes la leve sospecha de que tu pareja te es infiel y quieres reconfirmarlo, te damos un tips para detectar a un infiel en 5 minutos.

Utilizando tu sexto sentido empezaras a hablar con tu pareja y confiando en la intuición, una habilidad con la que todos nacimos, analizarás la forma en que la otra persona actúa y cómo responde a tus preguntas sobre otras realciones, nuevos amores o quizás pasados, pues sí le prestas atención a su comunicación no verbal de seguro encontrarás la respuesta.