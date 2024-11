Pixar volvió a sorprender a sus fans con Intensamente 2, película que se estrenó en junio de 2024. Esta vez, las emociones de Riley tienen que lidiar con la adolescencia, una situación más complicada que está llena de nuevas experiencias. En esta secuela, Alegría, Tristeza, Ira, Desagrado y Miedo están listos para enfrentarse a nuevos retos y a la llegada de otras emociones como Ansiedad o Vergüenza, Envidia y Ennui.

Sabemos que cada emoción tiene algo que ver con nosotros, pero… ¿Cuál de ellas es tú principal compañera en esta aventura de la vida? Responde este divertido test viral y descubre qué personaje de Intensamente 2 te representa mejor.

Lee además: Los 4 signos del zodiaco con los que es mejor no tener una relación amorosa ¡Huye de ellos!

¿Test para saber qué personaje de Intensamente 2 eres?

Prepárate para un viaje hacia tu interior. Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas, así que debes responder con la verdad y, sobre todo, ¡divertirte!

1. Cuando tienes un problema inesperado, ¿qué haces?

a) Respiro hondo, sonrío y busco una solución positiva. ¡Todo tiene arreglo!

b) Me quedo un poco pensativo(a), pero trato de seguir adelante sin prisa.

c) Entro en modo análisis: pienso en todas las posibilidades antes de actuar.

d) Me frustro y siento que todo está en mi contra.

e) Me molesto un poco, especialmente si siento que es culpa de alguien más.

2. Es sábado y no tienes planes. ¿Cómo lo aprovechas?

a) Organizo algo divertido con amigos o familia. ¡El plan es pasarla bien!

b) Me quedo en casa disfrutando de una película nostálgica o mi playlist favorita.

c) Planeo mi día al detalle, porque el caos no es mi estilo.

d) Me descargo haciendo algo físico: deporte, videojuegos intensos o incluso limpiar.

e) Experimento con algo nuevo, pero siempre dentro de lo que me gusta.

3. Si recibes una crítica, ¿cómo reaccionas?

a) Sonrío y trato de aprender de la experiencia.

b) Me afecta un poco, pero intento no mostrarlo.

c) Me obsesiono un rato pensando en cómo mejorar.

d) Me irrito, pero al final uso esa energía para demostrar que puedo hacerlo mejor.

e) Depende. Si creo que no tiene sentido, la ignoro.

4. ¿Qué es lo más importante en tus relaciones?

a) Que nos divirtamos y compartamos buenos momentos.

b) Que exista empatía y apoyo emocional.

c) Que haya confianza y estabilidad.

d) Que la otra persona sea sincera, aunque duela.

e) Que respeten mis gustos y mis límites.

5. ¿Cómo te describen tus amigos?

a) Como alguien lleno de energía, con una risa contagiosa.

b) Como una persona sensible y comprensiva.

c) Como el planificador(a) del grupo, siempre listo(a) para cualquier cosa.

d) Como alguien apasionado(a) y directo(a), que no se guarda nada.

e) Como un crítico(a) nato(a), pero en el buen sentido: honesto(a) y auténtico(a).

Debes saber: ¿Es bueno dormir con tu gato? Situaciones en las que sí y en las que no

¿Descubre qué personaje de Intensamente 2 eres?

Mayoría de A: ¡Eres Alegría!

Tu energía positiva y tus ganas de disfrutar la vida son contagiosas. Siempre estás buscando el lado bueno de las cosas y no hay nada que te guste más que ver felices a los demás. En Intensamente 2, Alegría sigue siendo el motor del equipo, y tú también eres esa chispa que ilumina todo a tu alrededor.

Mayoría de B: ¡Eres Tristeza!

Eres una persona profunda y reflexiva, con un gran corazón. Aunque a veces te cuesta lidiar con ciertos momentos, tu empatía te convierte en el apoyo ideal para quienes te rodean. En la película, Tristeza muestra que no está mal ser vulnerable, y tú también lo sabes: expresar lo que sientes te hace más fuerte.

Mayoría de C: ¡Eres Miedo!

Planificar es lo tuyo. Eres cauteloso(a) y siempre piensas en el "¿qué pasaría si…?". Aunque parezca que te preocupas de más, tu forma de anticiparte a las cosas hace que seas esa persona que todos buscan cuando necesitan un consejo sensato. ¡Eres un genio estratégico!

Mayoría de D: ¡Eres Ira!

Tu pasión y determinación son tu sello. No tienes miedo de defender tus ideales y, aunque a veces tus emociones pueden ser intensas, esa fuerza es lo que te impulsa a lograr tus objetivos. En Intensamente 2, Ira sigue siendo un volcán de energía, igual que tú cuando algo realmente te importa.