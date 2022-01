¡Qué impresión! Mujer encuentra cabeza de pollo en pedido de alitas apanadas

“Encontré una cabeza de pollo frita en mi comida de alitas de pollo", escribió la denunciante.

En la imagen que compartió la mujer se puede ver perfectamente los ojos y el pico del pollo, esta parte del cuerpo del animal estaba apanada y se camuflaba entre el pedido.

“Encontré una cabeza de pollo frita en mi comida de alitas de pollo. Sácame el resto de mi comida, ugh”, escribió la denunciante.

Este desagradable hecho, ocurrió en Reino Unido y fue expuesto por una cuenta de Instagram que se dedica a narrar las malas experiencias de los clientes con sus pedidos a domicilio.

Ante la denuncia, la cadena KFC contestó argumentando que ya se había puesto en contacto con la mujer, incluso expresaron que desconocen cómo llegó esa cabeza de pollo al plato de la mujer.

"En pocas palabras, servimos pollo real, y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo en el momento en nuestros restaurantes”, dijo KFC al diario ‘The Sun’.

Las imágenes desataron en los cibernautas diferentes reacciones.

“Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo por 2 minutos cuando no había visto esto”, “Encontraste un poco de animal muerto en tu caja de animal muerto”, “Si comes carne no hay nada de qué quejarse. Te enfrentas a la realidad de lo que comes”, escribieron algunos usuarios.