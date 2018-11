La influencia de Kim Kardashian no tiene límites y ha quedado demostrado. Recientemente un joven identificado como Chris Sumlin publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de su curriculum, en el cual había incluido entre sus ‘logros’ el hecho de que la estrella de televisión le había dado ‘retuit’ alguna vez. Esto teniendo en cuenta que ha trabajado en empresas como Fox, y ha hecho pasantías en los Premios BET 2015 y ‘The Tonight Show’, presentado por Jimmy Fallon”, según informa Page Six.

Sin embargo, todo parece indicar que Kim Kardashian tuvo más peso que su experiencia laboral a la hora de buscar empleo, pues ya tiene tres ofertas de trabajo en menos de una semana.

Lee también: ¿A qué huele Kanye West? Kim Kardashian responde

Y’all I added that @KimKardashian retweeted my graduate school paper on my resume and I’ve already booked THREE job interviews in less than a week. This woman’s influence is helping me secure a bag. 😂🙌🏾 pic.twitter.com/uKg15YXVdz — Chris Sumlin (@ChrisSumlin) 20 de noviembre de 2018

“Agregué en mi curriculum que Kim kardashian me había dado retuit y ya he reservado tres entrevistas de trabajo. La influencia de esta mujer me está ayudando a asegurar una bolsa”, escribió Chris Sumlin en su cuenta de Twitter, contando con la buena suerte de que la empresaria le volvió a dar retuit y contestó que “¡Buena suerte! Espero que consigas los trabajos!”

Good luck! I hope you get the jobs! https://t.co/WXZ0KVAept — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 20 de noviembre de 2018

Te puede interesar: Kim kardashian hace una inesperada confesión sobre su vida sexual

Por supuesto, Chris Sumlin no pudo desaprovechar la oportunidad de actualizar su hoja de vida agregando las nuevas interacciones con la socialité.

“Todos ustedes ya saben que tuve que agregar el hecho de que Kim Kardashian me deseó suerte en mi búsqueda de empleo. Definitivamente me contratarán”.

Oh y’all already know I had to add that @KimKardashian wished me luck on my job search. I’m definitely gonna get hired now. pic.twitter.com/iSUzjsvE7B — Chris Sumlin (@ChrisSumlin) 20 de noviembre de 2018

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital