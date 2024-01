Jennifer Lopez y "This Is Me… Now"

El 16 de febrero de 2024, Jennifer Lopez tiene preparado el lanzamiento de su noveno álbum, titulado "This Is Me… Now". Este álbum presenta una secuela de su tercer álbum, "This Is Me…Then", lanzado en 2002, y promete ofrecer una narrativa musical cautivadora que relata la historia de su relación con Ben Affleck, desde la agonía de la ruptura hasta el renacer del amor.

Kali Uchis y "Orquídeas"

La talentosa cantante colombiana-estadounidense Kali Uchis lanzará su cuarto álbum de estudio, "Orquídeas", el próximo 12 de enero de 2024. Inspirado en la flor nacional de Colombia, este proyecto tiene como objetivo redefinir la representación de las latinas en la música. Con un enfoque en la estética y la identidad, se espera que "Orquídeas" sea un lanzamiento destacado del año.

