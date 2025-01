La mezcla de la sal de la masa, el queso y el jamón, con el dulce cortante de la piña, resaltado por el infaltable tomate, es un invento que no se ve en cualquier parte del mundo, pero que en Colombia ya es una institución culinaria. Sin embargo, lo que para unos puede resultar un manjar, para otros es una ofensa al paladar.

Por eso, la chef colombo-italiana Federica Galeani zanjó la discusión en el programa XYZ de RCN de forma tajante: "En Italia no hay pizza con piña", sentenció, pero aclaro que esto ocurre porque en ese país no se da la piña, y esto hace que aquellas pizzas con piña no se puedan considerar platos italianos.

"Esta mezcla del dulce con el salado tampoco hace parte de la preparación de una pizza tradicional", prosiguió, aunque aclaró que esto es hablando de una pizza netamente tradicional, italiana. Y es que la experta acepta que incluso en ese país ya hay algunas pizzerías que se arriesgan a combinar dulce con sal, como ocurre con la hawaiana. "Una hawaiana bien hecha pues... pasa", reconoce.