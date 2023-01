Por cada pregunta matemática que acierte le compran un dulce ¡Es un niño 'genio'!

Figuras como Paola Turbay, Daniel Samper, ministros y más, se han unido a la búsqueda del menor.

Y es que, aunque se dice que la educación es lo más importante, hay muchos de ellos que ya no cuentan con sus padres, por lo que tienen que salir a buscar un sustento.

Este es el caso de Juan José, un niño de 11 años de edad que al parecer, suele estar en las calles de Medellín ofreciendo dulces con los que busca ayudar a su mamá y a sus hermanitos.

“Yo vendo confeticos para ayudar a mi familia. Porque lastimosamente mi papá se fue para el cielo y pues mi mamá está muy enferma y mis dos hermanitos tienen 5 y 4 años”, dice el menor.

Sin embargo, el menor ha llamado la atención de miles de ciudadanos no solo por su trabajo, sino por la gran habilidad que tiene al hacer operaciones matemáticas incluso más rápido que una calculadora.

Recientemente, se viralizó un video en el que un hombre, al darse cuenta de la curiosa manera de vender del niño, lo reta con operaciones matemáticas que asegura que ni él se sabe.

"Cuánto es 5 x 8", a lo que el niño le responde " No, eso pa’ niños, 40″, lo que desata risas y asombro por parte del hombre que lo graba. "Le hago preguntas duras", dice. "Si", responde el menor con total confianza.

El hombre, en medio de risas, le pregunta ¿26 x 50?, mientras el pequeño con facilidad y en menos de 5 segundos le dice que 1.300. Acto seguido, el cliente saca su calculadora de su celular para confirmarlo. Del mismo modo, le hizo más preguntas con cifras altas como, 260 x 50 = 13.000 y la otra: 250 x 135 = 33.750. “185 dividido en 7″, Juan José respondió: "Son 26, exactamente son 26,4285714″.

Frente a esto, el señor le pregunta que cómo estudia, cómo hace para saber tanto de matemáticas, pero el menor dice que él no estudia, porque no se le ha dado la oportunidad. “yo cuando puedo me pongo a leer”, y manifiesta que, incluso, quiere ser presidente porque asegura que sabe la cifra exacta para acabar con la pobreza.

Este video ha tenido miles de reacciones por ciudadanos que han emprendió la búsqueda de Juan José, quien aún no ha sido encontrado. Incluso, figuras famosas como Paola Turbay y Daniel Samper se han referido al respecto.

Además, el clip se ha replicado millones de veces con etiquetas del presidente Gustavo Petro, ministros, miembros del Gobierno y más personalidades que se han unido al esfuerzo del encontrarlo.

No obstarte, hay usuarios de Twitter e Instagram que aseguran que el video es actuado y que el joven que lo reta lleva un micrófono de solapa en la camisa, lo que los hace cuestionar la realidad de este.