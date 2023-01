Ponerle a una cucaracha el nombre del ex ya casi es posible en EE.UU ¿Cómo se llamaría la tuya?

La iniciativa está causando revuelo en redes.

De acuerdo con información suministrada por el zoológico, el proyecto tiene el objetivo de recaudar fondos y apoyar la visión del zoológico de poder asegurarle un futuro a la vida salvaje en Texas y en todo el mundo.

Se trata de ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’, lugar en el que eligieron a las cucarachas como el animal protagonista para cerrar ciclos y olvidar a sus exparejas. La idea, denominada ‘cry me a cockroach’ (llórame una cucaracha), se hizo para el 14 de febrero, el Dia de San Valentín, en el que se le hace un homenaje al amor.

Le puede interesar: Expareja de Jessi Uribe chicaneó el detalle de su amorcito ¿Boda a la vista?

Sin embargo, esta vez se ofrece la posibilidad de comprar el derecho de bautizar a las cucarachas con el nombre de las exparejas o de las personas 'no tan especiales'.

Y es que lo que más ha llamado la atención de los estadounidenses es que los interesados deben ingresar al portal web de ‘cry me a cockroach’, y allí comprar el paquete de su preferencia.

Para nombrar a una cucaracha, deben pagar US$ 10, para los no tan amigos de los insectos pueden y elegir un vegetal y pagar US$ 5, o a un roedor por US$ 25.

Puede leer: Expareja de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, envió un mensaje tras la boda

Dentro del combo, incluyen que la cucaracha sea la comida de un animal y una tarjeta de San Valentín que muestra el apoyo al zoológico.

Además, podrá escoger la opción de enviar a su ex una tarjeta digital de San Valentín anunciándole que una cucaracha fue bautizada con su nombre y que ha sido llevada para que un animal se la coma.

Si cree que aún no es suficiente, podrá pagar US$ 150 adicionales y enviarle un mensaje con video personalizado en el que se muestra al destinatario el bautizo y cómo su cucaracha, roedor o verdura es devorada por un animal.