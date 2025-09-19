En este artículo:
Pipe Bueno reveló que 'Dime Qué Prefieres' nació de una confesión
un tema que desde su lanzamiento ha tocado fibras por su intensidad y honestidad. Lo que pocos sabían es que esta balada nació de una historia real: la de un amigo suyo —un personaje muy famoso— que atravesaba una dolorosa crisis sentimental.
"Esta canción a mí me ha hecho llorar y les voy a explicar por qué. El día que nació esta canción estaba escuchándole una historia muy importante a un amigo mío, que es un famoso que ustedes seguramente conocen, y que obviamente pues no voy a decir su nombre. Pero estaba pasando por una crisis muy muy bárbara en su relación, una crisis que lo estaba llevando a pensar, incluso a terminar con su esposa, porque además pues tienen hijos. Entonces me estaba contando, me decía hermano, no sé cómo decirle que no siento lo mismo, no sé cómo terminar con una persona que todavía me importa, que la quiero, pero de otra manera", confesó el artista.
Con esa conversación rondándole la cabeza, Pipe llegó al estudio y decidió transformarla en canción. “Les dije a mis amigos en la sesión: parce vamos a hacer una canción pa’ terminar con una persona que uno ha amado con el alma. Una persona con la que uno ha durado mucho tiempo o que ha durado poco tiempo, pero ha sido tan intensa la relación que es como si hubieran durado mil años… y nació esta canción”, relató el cantante.
El intérprete también aseguró que cantar el tema no fue nada fácil: “Todos hemos querido mentir un poquito para no lastimar a alguien, pero al final mentir es más egoísta que decir la verdad. Prefiero mil veces una verdad que te rompa de una que una mentira que sirva de anestesia y después te destroce el corazón en pedazos”.
Aunque la canción pueda sonar a despedida, Pipe quiso dejar claro que no habla de su vida personal: “Yo estoy más enamorado que nunca. Mi relación con Luisa es estable, sólida, y cada día crece más. Cuando escuché la letra incluso pensé: si algún día Luisa quisiera terminar conmigo, me gustaría que me terminara con una canción como ésta. Sería una despedida honesta y llena de amor”.
Con estas revelaciones, Pipe no solo deja al público con la intriga de quién será el misterioso amigo que inspiró la historia, sino que también refuerza la conexión emocional que sus fans sienten al escuchar la canción. Y es que, como él mismo afirma: “‘Dime qué prefieres’ no es solo mía, es la realidad de muchos, un himno para brindar, llorar y cantar a grito herido”.