Pidió permiso el primer día de trabajo y como no se lo dieron, renunció

Necesitaba hacer otras diligencias antes del trabajo y como no obtuvo el permiso deseado renunció.

A la hora de buscar trabajo es habitual que cientos de personas dejen de lado muchas ocupaciones para poder asistir a la entrevista y no perder la gran oportunidad de empezar a laborar en lo que siempre se ha soñado. De igual manera, hay quienes desde un principio colocan excusas para empezar y encuentran alguna diligencia para tener algunos días libres de más .

Por medio de TikTok se han compartido algunos de estos insólitos casos en los que las personas llegan a llorar para no querer trabajar y hasta piden un milagro para que alguien los mantenga.

Uno de estos casos fue compartido por la usuaria GodoyTalya quien mostró una conversación que tuvo con la persona que sería su colega y le pedía un 'descarado' permiso.

La empleada que empezaba su primer día tenía varios problemas, pues decía que tenía que hacer algunas diligencias antes de ir a su inducción.

En una nota de voz, la mujer le dijo: “Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Mira consulta: es que mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo unas cosas que hacer, unas vueltas? Gracias, espero tu respuesta”.

Sin embargo, la mujer fue condescendiente y dijo que si había algún problema con el permiso podía ir a trabajar, pero llegaba en la tarde. Antes de que le respondiera a su permiso, la mujer aprovechó para seguir preguntando acerca de los beneficios que podría tener en su lugar de trabajo.

“¿Hay comida y esas cosas?, ¿puedo tomar mate, café?”, le dijo en los mensajes.

En ese momento, la jefa le respondió y no aceptó ninguna de sus propuestas, por el contrario, le dijo lo siguiente: “Escúchame una cosa: ni siquiera te presentaste a la reunión de trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas al medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar pisos”.

Sin dudarlo ni un segundo, la nueva empleada se vio molesta porque no le dieron su pedido e indicó, “Nos vemos la próxima, el año que viene, capaz que tenga suerte”, dijo. Sin embargo, poco después siguió con sus dudas: “si yo no llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo? Eso es lo que me interesa”.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y las personas se burlaron de lo sucedido con comentarios como: “:La gente de recursos humanos estaba mirando el mundial cuando le toco la entrevista”, “le faltó preguntar si le daban un adelanto”, “Jajaja me pasó lo mismo”.