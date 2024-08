Desde el espacio necesario en tu hogar hasta tus gustos personales y tu presupuesto, aquí te damos una guía completa para que estés bien informado antes de comprar.

¿Cuáles son los juegos que puede tener una Nintendo Switch?

Tus gustos personales son cruciales al decidir comprar una Nintendo Switch. Esta consola tiene una amplia biblioteca de juegos, que incluye desde títulos de aventuras como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, hasta juegos sociales y familiares como “Mario Kart 8 Deluxe” o “Animal Crossing: New Horizons”. Si te gustan los juegos que requieren movimiento, como “Just Dance” o “Nintendo Switch Sports”, ten en cuenta que necesitas los controles Joy-Con, ya que la Nintendo Switch Lite no es compatible con todos estos juegos debido a la falta de sensores de movimiento.

Gracias a la retrocompatibilidad, la Nintendo Switch es ideal para compartir con antiguos videojugadores que crecieron con los juegos de árcade como “Donkey Kong” o “Ice Climbers”, pues Nintendo ofrece emuladores de la mayoría de sus antiguas consolas, tales como la NES, SNES, GameBoy, SEGA Genesis, GBA y más.

De igual modo, hay que resaltar que la Nintendo Switch tiene juegos de otras industrias como lo puede ser Skyrim o The Witcher, por lo que puedes disfrutar de videojuegos de acción y disparos desde la consola híbrida; sin embargo, esta consola no resalta por su alta calidad gráfica comparada con sus competencias, por lo que si tu ideal son gráficos hiperrealistas o muy detallados, puede que esta no sea la consola para ti.