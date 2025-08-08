Ozuna lo volvió a hacer. Con una fórmula infalible que mezcla ritmo, melodía y flow internacional, el ídolo global del urbano se posiciona como el Rey del Verano gracias al arrollador éxito de su nuevo sencillo “Sirenita”, que hoy ocupa el #1 en Latinoamérica, según el chart general de Monitor Latino.



Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Ecuador están bailando al mismo compás: el de Ozuna. Lograr el #1 en simultáneo en tantos territorios es un hito reservado solo para los más grandes y demuestra el dominio imparable del artista en la región.



Pero no es solo un hit más. “Sirenita” se sumerge de lleno en la ola global del afrobeat, y lo hace con ese toque único y melódico que solo Ozuna sabe imprimir. Este sonido, que ya arrasa en Europa y África, apunta a ser la tendencia más caliente del 2025, y Ozuna está a la vanguardia, marcando el paso para toda la escena.



Desde su estreno, “Sirenita” debutó como la canción más fuerte en la radio (#1 del Hot Song), dejando claro que no solo es viral, también es sólida y estable en rotación. El tema confirma la versatilidad de Ozuna, un artista que no teme reinventarse y conectar con audiencias de todo el mundo.



Además, el cantante acaba de cerrar una exitosa gira por Europa, encendiendo el verano con una serie de conciertos explosivos donde “Sirenita” se convirtió en uno de los momentos más coreados de cada show.



Ozuna no solo marca tendencia, la impone. Y con “Sirenita”, reafirma su lugar en la cima del género y se adueña del verano con una corona bien ganada.