Ovi y Efra causan furor con su lanzmaiento 'La Curiosidad'

Los artistas urbanos siguen robándose los aplausos de sus fanáticos y colegas tras su nuevo sencillo.

Los cantantes de música urbana Ovi y Efra siguen posicionándose como fuertes promesas del género urbano en el país cafetero y como muestra de ello, está su más reciente lanzamiento, con la que aseguran, dañarán la cabeza de más de uno.

Se trata de “La Curiosidad”, un sencillo con el que los artistas buscan replantear la postura de sus fanáticos, frente a ¿qué es más peligroso, intentarlo con alguien sin saber si va a salir bien o mal o quedarse con la curiosidad?

Con ese sencillo, los artistas no solo buscan despertar la afinidad de sus seguidores sino ponerlos a bailar y cantar a todo pulmón el sencillo, que, tras pocas semanas de lanzamiento, ya ha dejado una excelente crítica en los oyentes, casas disqueras, medios de comunicación y hasta colegas del medio.

“Este tema salió de un campamento musical que hicimos en Santa Marta y nos encantó la sensualidad que tiene, la vibra, la emoción que genera conocer a alguien, pero que no sabes cómo va a terminar, tal vez no vuelvas a ver a esa persona y te queda esa curiosidad que solo se sacia intentándolo”, aseguró Ovidio.

El tema, compuesto de la mano de los chicos de Taganga Sound, integrado por Marquinho, Tommy Radikales y Master, invita a la rumba, a vivir la vida como si fuera el último día y, en su letra, hace un “guiño” a la canción de “La Locura Automática” de La Secta All Stars.

Efra por su parte, añadió que, eso es lo que se siente cuando tienes en frente a alguien con quien sabes que la historia quedó en tres puntos suspensivos: ¡Una verdadera locura automática! También relató, que para el video eligieron a Alba, modelo y ex participante del programa “Guerreros” quien es la representación gráfica de la sensualidad que buscaban transmitir con el sencillo.

Ovi y Efra demuestran que los sueños sí se cumplen

Ovidio y Efra no solo son una inspiración para los artistas emergentes del género sino para la sociedad en general, donde han demostrado que los sueños sí se pueden hacer realidad con pasión y perseverancia. En su caso, cada uno se dio a la tarea de perseguir la música desde muchas esquinas y tras cuatro años de exploración, unificaron sus sueños y talento, hasta consolidar el exitoso dúo que son actualmente.

“Siendo apenas un niño, oriundo del Urabá, soñaba con los escenarios. Muy chistoso pensar en eso cuando mi realidad era la violencia, el desplazamiento forzado, el trabajo pesado en el campo y el andar descalzo en medio del lodo.