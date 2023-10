Los obreros que se hicieron virales están en espera de una ayuda de Shakira.

La famosa canción cuenta la historia de un jefe que abusa de sus empleados al no pagarles lo que corresponde. "Tengo un jefe de mi*** que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p**", es una de las frases del tema.

Le puede interesar: Carolina Gaitán conoció a Shakira y la hizo recordar algunas colombianadas