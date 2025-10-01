En este artículo:
¿Nuevo romance a la vista? Carolina Pico Ríos la ex de Kapo deslumbró en Milán y dejó más de un corazón flechadoPor:
Carolina Pico Ríos no solo conquistó las pasarelas de Milán Fashion Week, también parece haber conquistado algunos corazones. La modelo y creadora de contenido paisa compartió en sus redes sociales un misterioso ramo de rosas azules acompañado de la frase: “Prometo curar tu cora de a poquito”.
Aunque hasta el momento se desconoce quién fue el autor del romántico detalle, lo que sí está claro es que la ex de Kapo tiene su corazón libre y listo para amar. ¿Será que pronto conoceremos al dueño de esas flores?
@rumores.colombia @Carolina Picorios abierta de nuevo al amor ? Hace pocos días se vio a la modelo #carolinapicorios ex novia del artista #kapo muy cariñosa en un evento en el #RanchoMX en la ciudad de Bogota ¿ Será este el pretendiente que le ha enviado flores ? #fyp#romance♬ En Tu Boca El Humo Me Sabe Mejor - Nanpa Básico & DFZM