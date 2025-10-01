Carolina Pico Ríos no solo conquistó las pasarelas de Milán Fashion Week, también parece haber conquistado algunos corazones. La modelo y creadora de contenido paisa compartió en sus redes sociales un misterioso ramo de rosas azules acompañado de la frase: “Prometo curar tu cora de a poquito”.

Aunque hasta el momento se desconoce quién fue el autor del romántico detalle, lo que sí está claro es que la ex de Kapo tiene su corazón libre y listo para amar. ¿Será que pronto conoceremos al dueño de esas flores?