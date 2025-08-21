El fenómeno televisivo que marcó a generaciones ha vuelto con fuerza renovada. Betty la Fea: La Historia Continúa ya está disponible en Amazon Prime Video, con todos los episodios listos para verse en maratón desde cualquier parte del mundo. La nueva temporada llega después de que la serie rompiera récords históricos de audiencia en la plataforma, convirtiéndose en el título latinoamericano con mayor alcance global y en la producción más vista en la historia de Prime Video en Colombia.

Una trama que retoma la vida de Betty

La temporada arranca en el punto exacto donde terminó la anterior. Betty se enfrenta a decisiones cruciales que impactan tanto su vida personal como la de su familia. En su intento por reconstruir la relación con su hija Mila y sobrellevar la distancia con Armando, saldrán a la luz secretos que pondrán en jaque todo lo que creía seguro.

Uno de los giros más impactantes será la revelación de un embarazo cercano que amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de su entorno. Con esto, la serie mantiene el estilo de intrigas y emociones que convirtió a la historia original en un ícono cultural de América Latina y ahora en un referente global del streaming.

El regreso de Betty es una producción de RCN Estudios y un grupo de guionistas encabezado por Marta Betoldi (Ciega a Citas), César Betancur (Rigo), Valeria Gómez (Manes) y Luis Carlos Ávila (La Reina del Flow).

La dirección corre por cuenta de Mauricio Cruz Fortunato, mientras que Yalile Giordanelli y Juan Pablo Posada fungen como productores ejecutivos.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, además de volver a interpretar a Betty y Armando, participan como productores asociados, consolidando su vínculo creativo con la producción.

Para Amazon Studios, este regreso tiene un valor especial. “Retomar Betty la Fea: La Historia Continúa no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito”, destacó Javiera Balmaceda, directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia.

Por su parte, Alexander Marín, vicepresidente de Distribución de RCN Estudios, expresó el orgullo de llevar a la pantalla la continuación de “uno de los personajes latinoamericanos más icónicos a nivel mundial” y adelantó que esta temporada “estará llena de sorpresas”.