Lo que parecía un feliz matrimonio terminó convirtiéndose en un video viral cuando la novia pareció arrepentirse en pleno altar y salió corriendo tras anunciar ante el micrófono "perdóneme, no acecto". El hecho se volvió viral en Perú y en más países, al punto que la mujer fue invitada a un programa para explicar lo ocurrido. Allí, la mujer, que pide que la llamen 'Cielo' porque lo considera su "nombre artístico", contó cómo se conocieron y cómo ocurrió todo.

Según su relato, ambos vivían en la localidad peruana de Bagua y Clever era un cliente que comenzó a cortejarla: "Yo vendía papita rellenada con ceviche ahí en la avenida Circunvalación. Él siempre venía a comprarme papitas, se sentaba, me conversaba y me preguntaba si era soltera", narró.

Luego, él la invitaba a cenar y así fue pasando todo rápidamente. Aparentemente, él le pidió matrimonio en cuestión de días, y ella aceptó casi sin pensarlo. "Yo solamente lo quiero pero no lo amo", reconoció, y dijo que él la convenció diciéndole "poquito a poquito me vas a amar, tú vas a ser mi consentida".

Fue así que se organizó el matrimonio, pero un día antes una amiga se le acercó y le dijo que había visto que Clever la estaba traicionando. 'Cielo' le pidió pruebas y ella le mostró una foto en la que aparecía él en actitud romántica con otra mujer.

Con tan pocas horas antes de la boda, lo que ella decidió fue guardarse lo ocurrido. Lo que se vio en el video es que llegó completamente confundida al altar, pero cuenta que ya había tomado una decisión: "Quería darle una lección" y dejarlo plantado ante los 200 invitados que dice haber reunido. El desenlace fue el famoso video en el que huye después de decir "perdóneme, no acecto".

Clever le pidió perdón a 'Cielo', la novia fugitiva de Perú

Al mismo programa asistió Clever, el novio desairado en el matrimonio. "Es terrible", comentó, pero aseguró que intentó ser valiente porque estuvo a punto de desmayarse. "He pasado por difíciles momentos. También es el momento más difícil en mi vida. Se me derrumbó todo"", prosiguió.

El hombre le pidió perdón a su exprometida ante las cámaras y el público, pero terminó hundiéndose más porque pensó que la razón del rompimiento había sido algo que había visto en su teléfono: "Reconozco mi error, dejé el celular un momento en sus manos y ella, como tiene siempre la clave de mi celular...", dijo.

'Cielo' lo interrumpió y le contó la verdad: "Mi amiga me había dado unas fotos que te había tomado con una chica, no sé quién era, pero te vio así abrazándose románticamente. Estabas besándola y por eso yo no me casé contigo. Fue ese el motivo, porque me fuiste infiel", le soltó. "Por eso no me casé contigo. Te dejé plantado ahí para que otra vez no me engañes".

Él escuchó lo que le decía ella, pero no se rindió e insistió en pedirle perdón: "Te pido ante todo nuestro país si me puedes perdonar, 'Cielito'. Ante cámaras te pido por favor me perdones", dijo. Ella pensó unos instantes y sorprendió a todos al repetir su respuesta: "No acepto".