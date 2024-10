Llegó el momento de dedicar la nueva canción y video de Juan Duque, no solo a esa persona que creíamos era el amor de la vida, sino también a esa amiga o amigo “tusa eterna” que aun no supera un amor del pasado, No Se Azaren. Como bien indica el cantante: “esta canción no es para que se traumen más, sino para que pasen chimba”.

“La palabra azaren la usamos mucho en Colombia, especialmente donde nací: en Antioquia, y significa que no se asusten o asombren. Entonces si me ven borracho por ahí No Se Azaren, que estoy escuchando la canción así no esté despechado, pero con ese tema toca tomarse alguna cosa con el combo”, apuntó Juan.

Así mismo, la producción audiovisual de la canción es la puerta de entrada para todas las sorpresas que tiene en mente Juan Duque, pues da pistas de lo que a través de sus redes sociales estará anunciando próximamente. “Solo puedo adelantar que No Se Azaren está dándole la bienvenida a una nueva etapa en mi vida y que quiero compartir con mucho amor y cariño con todo mi público”, expresó Duque.

De esta manera, la música del Wawa sigue posicionándose a nivel nacional e internacional, superando los 65 millones de reproducciones y más de 950 mil oyentes mensuales en Spotify, con temas como Maria (Disco de Oro), Maria Remix con Ryan Castro, el EP Qué Momento Pa’ Estar Vivo, Lejos de Mis Ojos, El Voldemor, Ni Con Él Ni Conmigo con Andy Rivera, que fue top 3 en Tendencias de Música en Colombia en YouTube durante una semana, entre otros. Además de su recién galardón como Artista Revelación del Año en los Latino Music Awards 2024.

No Se Azaren fue producida por Cobuz & Bustta y Los Money Makers, lanzada bajo el sello discográfico Warner Music Group y masterizada por el reconocido ingeniero de mezcla Mosty.