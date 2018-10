Niño metió en una trituradora de papel los ahorros de sus padres

Ben y Jackee Belnap ahorraron durante un año para comprar el abono de la temporada de fútbol. Sin embargo, de repente, el sobre con el dinero desapareció.

Leo, su hijo de dos años, lo encontró y, como lo informó USA Today, lo metió en una trituradora de papel.

A través de su cuenta de Twitter, el padre compartió la noticia.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season… Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE

— BB (@Benbelnap) 2 de octubre de 2018