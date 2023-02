Niña de 7 años fue rechazada por su enamorado y le escribió un manuscrito: "ya vendrás llorando"

La niña no aceptó el rechazo y le dejo un fuerte mensaje al pequeño que la había rechazado.

A pesar de que en esta fecha se espera que todo sea amor y cariño, se han conocido casos de algunos enamorados que no corrieron con suerte y terminaron tristes por culpa de sus enamorados, como el caso de un joven en Medellín que llevó una serenata y lo recibieron con un baldado de agua fría.

Asimismo, se conoció el triste momento que vivió una niña de siete años, quien esperaba compartir un día con su enamorado, aparentemente de la misma edad, pero se llevó una triste sorpresa, pues fue rechazada.

Sin embargo, la pequeña no se quedó con esta desilusión y le dedicó una carta al pequeño, redactando un fuerte mensaje.

Muy cordial, la niña saludó a su enamorado y le dijo, “espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que aportas o te apartas”.

No contenta con su mensaje, continuó expresando sus sentimientos y le dijo: "ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo", enfatizó.

A pesar de colocar un corazón roto al final de la cara, la niña le dijo un contundente mensaje, "no se la enseñes a nadie o te enteras".

Sin embargo, la carta le dio la vuelta al mundo y fue motivo de miles de mensajes en redes sociales, donde varios internautas comentaron al respecto algunos comentarios como: "El texto al lado del corazón es lo mejor", "una niña de 7 años sabe valorarse más que algunas de mis amigas", "hay que ser como valeria en la vida".