Nico Moreno es un jazzista colombiano cuyo amor por la música inicia desde muy temprana edad cuando su mamá le regala su primera guitarra, su pasión por la música lo llevó a que con la corta edad de 8 años incursionara en la música y formara su primera agrupación iniciando así, lo que sería una promisoria carrera.

De las cosas que más resalta a lo largo de su carrera ha sido el apoyo incondicional por parte de su familia, al cumplir 17 años ingresa a estudiar música en la universidad Sergio Arboleda de Bogotá en donde se gradúa con honores. Su paso por la universidad marcó lo que sería su camino por la música, es allí y gracias al docente Nicolás Garavito que conoce la magia del Jazz y quien guiaría los sonidos que lo caracterizan hoy en día.



En el año 2022 logra una beca para estudiar música en la New York University (NYU), una de las universidades más prestigiosas del mundo, en donde se especializó en Jazz Performance siendo este uno de los programas más conocidos de la institución por tener a algunos de los mejores profesores y artistas en el entorno del jazz, viendo clases con maestros como Peter Bernstein yJohn Scofield uno de los guitarristas y compositores más reconocidos de la escena con, ganador de 3 premios Grammy y nominado en 9 oportunidades.



Su llegada a la capital del jazz se convierte en una aventura inimaginable en la que ha podido compartir con grandes estrellas de la música, artistas que han influenciado en sus sonidos y que hoy lo tienen como uno de los músicos prodigios en la industria musical.



“La Primera vez que llegué a Nueva York pude estar en elWashington Square Park Uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. Alrededor del parque están todos los edificios de NYU, lo que se conoce como el “campus” de la universidad. Y allí por sus alrededores el jazz se vive en todas las equinas, siempre encuentras diferentes bandas tocando en vivo y es algo realmente fascinante” Comenta Nico Moreno



Actualmente Nico Moreno presenta su más reciente álbum y Live Session titulado “CORNERSTONE” un trabajo discográfico de 8 tracks que relata parte de la vida y sentimientos del artista y que sorprende por su capacidad armónica e interpretación, este álbum lo pone en lo más alto del género a nivel global.



“CORNERSTONE” cuenta con la participación de músicos como Colin Stranahan uno de los mejores bateristas de jazz en la actualidad y que ha tocado con músicos legendarios como Kurt Rosenwinkel, Jonathan Kreisberg y Herbie Hancock. en su disco también participa el reconocido pianista Michael Kanan, quien ha interpretado junto a leyendas como Tal Farlow y Lee Konitz y que además participó en el álbum nominado al Grammy en la categoría como Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocals de Jane Monheit titulado Taking a Chance on Love.



La Mezcla y master de este álbum estuvo a cargo del ganador de Grammy Michael Pérez Cisneros uno de los ingenieros de sonido más reconocidos de la escena.



Este trabajado discográfico ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.