Netflix te sorprenderá con los estrenos que tiene para abril: están imperdibles

Netflix tiene preparado el mejor contenido para sus suscriptores.

En este caso, Netflix tiene preparado una lista larga de películas y series para no perdérselas en el cuarto mes del año, abril. Si es amante de ver estas producciones, traiga unas palomitas para reírse, llorar y gritar.

Películas

'My Name Is Mo'Nique' - abril 4

'Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now' - abril 5

'Ah, Belinda' - abril 7

'Chupa' - abril 7

'Los reyes de la calle Mulberry. ¡Que reine el amor!' - abril 7

'Hambre' - abril 8

'Nombre en clave: Polonia' - abril 12

'Fuga de reinas' - abril 14

"El suplente" - abril 14

'Siete reyes deben morir' - abril 14

'Fenómenas' - abril 14

"Downton Abbey" - abril 15

"A dos metros de ti" - abril 15

'La tercera cita más larga' - abril 18

'Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre' - abril 19

'Guía de viaje hacia el amor' - abril 21

'Dieciocho otra vez' - abril 21

'Con la soga al cuello' - abril 21

Series

'Un marinero en la guerra' - abril 2 'La firma' - abril 4 'Bronca' - abril 6 'Transatlántico' - abril 7 'Hasta ahora todo va bien' - abril 7 'Shin, abogado de divorcios' abril 8 'La suegra que te parió' (Temporada 2) - abril 12 'Un hombre de Florida' - abril 13 'El bebé jefazo: Vuelta a la cuna' (Temporada 2) - abril 13 'Obsesión' - abril 13 'Queenmaker' - abril 14 'Mujeres ricas de Beverly Hills' (Temporada 8) - abril 15 'Cómo amasar una fortuna' - abril 18 'Pálpito' (Temporada 2) - abril 19 'El imperio de los chimpancés' - abril 19 'La diplomática'- abril 20 'Indian Matchmaking' (Temporada 3) - abril 21 'Bienvenidos a Edén' (Temporada 2) - abril 21 'Diamantes turbios' abril 21 'El amor después del amor' - abril 26 'El baile de las luciérnagas' (Temporada 2B) - abril 27 'La enfermera' - abril 27 'Sweet Tooth: El niño ciervo' (Temporada 2) - abril 27 'El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions' - abril 28

Documentales