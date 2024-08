La Pantera Negra,

En la producción, Myke regresa a su centro y los ritmos con los que conquistó a sus primeros fans, el rap y el reguetón, al tiempo que rompe con los estereotipos en la música latina. Con melodías y letras poderosas, "La Pantera Negra" es el álbum más ambicioso de su carrera y con el que se consolida como una estrella global.



“La Pantera Negra es un regalo para quienes han estado desde el día 1. En este disco quise regresar an mis inicios, a mi esencia, a lo que verdaderamente me gusta hacer musicalmente”, dijo Myke. “Este álbum representa madurez, las experiencias que he vivido me han permitido expandir mi vocabulario, algo que ha evolucionado mi lírica, mis barras. Fueron meses de trabajo y largas horas en el estudio con Full Harmony,Benjamin Lasnier y Ovy On The Drums. Sigilosamente dejé salir a esa pantera negra y su furia en cada una de estas canciones. Espero que se las aprendan rápido para que las cantemos pronto en la gira”, agregó.



Líricamente, el álbum presenta a un Myke maduro, demostrando su evolución lingüística y su destreza compositiva a través de 20 canciones. Musicalmente, la estrella puertorriqueña demuestra su crecimiento y el arduo trabajo en el estudio junto a productores de la talla de Full Harmony, Benjamin Lasnier y Ovy On The Drums.



De la producción se desprende "Adivino", el primer sencillo y con el que da a conocer el álbum, una innovadora y contundente colaboración con Bad Bunny, la cual debutó en el #12 del Global Chart de Spotify. A poco menos de una semana del lanzamiento, el tema conquistó el primer lugar del Latin Rhythm Airplay chart de Billboard.



“La Pantera Negra” también incluye los temas “La Primera Vez” con NTG, y “Otra Noche” junto a Darell.



La producción incluye contundentes colaboraciones con artistas que dominan los charts como el español Omar Montes en “Dinero y Fama”, y el mexicano Peso Pluma, para el tema “Se Te Nota”. La colaboración con La Doble P vino acompañada de un espectacular videoclip que se ya disponible en YouTube, dirigido por Filmheadz. Asimismo, el candente reguetón “Hasta La Vista” estrenó en Apple Music, horas antes del lanzamiento del disco, y es el cover de New Music Daily de la plataforma.



Por supuesto, Puerto Rico tiene una representación destacada con la participación de Cosculluela, YOVNGCHIMI y Jay Wheeler dentro de la producción.



“La Pantera Negra” llega en un año marcado de éxitos para Myke. El rapero lanzó una exitosísima colaboración con uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial, Tïesto, para el remix de “LA FALDA”, llegó a la MLB para la campaña “El Béisbol es Otra Cosa”, recibió una nominación a los 2024 MTV VMAs por su éxito global “LALA” en la categoría Best Latin y fue portada de Billboard Latino y Rolling Stone en Español y en sus ediciones regionales: Colombia, México y España.



En octubre, Myke llevará su nueva producción discográfica a los escenarios en su gira “La Pantera Negra”, producida por Live Nation. El tour comienza el 2 de octubre en Fairfax, Virginia, y llevará a la estrella puertorriqueña a 18 ciudades de Estados Unidos, así como a Canadá. Entradas a la venta acá.